Continuano a tenere banco le polemiche legate alla nuova felpa lanciata da Roma e Adidas in vista della stagione 2024/25. I tifosi hanno aspramente criticato la presenza del celeste, sottolineando come questo colore non faccia parte del mondo giallorosso. L'Adidas ha spiegato che la scelta è un omaggio a un murale presente a Ostiense e la conferma è arrivata anche da Antonio Cianci, presidente di The Blue Planet, la società che produce Airlite, la particolare pittura antismog con cui è stato realizzato il dipinto che ha ispirato la realizzazione della felpa. Ecco la nota ufficiale: "Siamo felici dell'iniziativa di Adidas, che si vuole ispirare ai murales per i colori delle sue tute - afferma Antonio Cianci - E confermiamo che non si tratta dei colori della Lazio. È verde acqua e non azzurro.

La street art è un elemento sempre più importante per qualificare le città, e il murales di via Del Porto Fluviale, a pochi passi dal Gazometro dove si sta creando un autentico distretto di street art, ha lo stesso effetto di 30 alberi di alto fusto. L’opera, intitolata Hunting Pollution, ovvero ‘A caccia di inquinamento’ rappresenta un airone tricolore, specie in via di estinzione, in lotta per la sopravvivenza. Questo messaggio è di grande rilevanza, specialmente dopo la deludente parentesi degli Europei, dove a rischiare l'estinzione sembra essere il calcio italiano.

Adidas ha una lunga collaborazione con Airlite. Nel 2019, con l'iniziativa Adidas Playground Milano League, una serie di eventi accomunati dal tema della strada che hanno animato il capoluogo lombardo nei mesi di giugno e luglio, ha utilizzato Airlite per realizzare una serie di progetti in tutta la città. Questi eventi miravano a coniugare diverse forme di arte di strada con lo sport, favorendo lo sviluppo di una comunità dinamica e legata al territorio, con un forte senso di appartenenza alla città.

Airlite è progettata per essere usata in tutti gli ambienti ed è stata considerata anche per dipingere gli stadi di Euro 2024, con lavori previsti per la fine dell'anno. Utilizzata a Milano presso la Allianz Cloud, attualmente stiamo lavorando in Scozia, dove nei prossimi giorni incontreremo i responsabili delle due grandi squadre cittadine, i Rangers e i Celtics, per l'applicazione inizialmente negli spogliatoi, e successivamente in tutti gli spazi dello stadio. Con iniziative come queste, Adidas e Airlite non solo promuovono lo sport e l'arte, ma contribuiscono anche a migliorare l'ambiente urbano, rendendo le città più vivibili e sostenibili".