AS Roma, altri indizi sulla nuova maglia: spuntano le storiche vittorie per 5-0 contro Lazio e Juventus a Campo Testaccio (VIDEO)

Il lancio della nuova maglia home della Roma per la stagione 2024/25 si avvicina. L'annuncio ufficiale si terrà nella giornata di domani e il club giallorosso ha regalato ai tifosi ulteriori indizi sul kit: nel video pubblicato su X compaiono infatti le storiche vittorie per 5-0 contro la Lazio (1933) e la Juventus (1931) ottenute nell'iconico Campo Testaccio. Inoltre arrivano conferme sull'ispirazione della scritta "AS Roma" presente sul retro del colletto al carattere che fu usato nell'abbonamento della stagione 1933/34.