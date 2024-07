FOTO - Nuova maglia e il legame con Campo Testaccio: sul retro del colletto la scritta 'AS Roma' ispirata all'abbonamento della stagione 1933/34

Nella giornata odierna è andata in scena al Roma Store di Via del Corso una preview della presentazione della nuova maglia casalinga per la stagione 2024/25. All'interno della divisa sono presenti numerosi dettagli che richiamano il quartiere Testaccio e l'iconico Campo Testaccio e, come rivelato dal designer di Adidas Miro Koener, parte dell'ispirazione deriva dall'abbonamento per i tifosi della stagione 1933/34. Oltre ad averne ripreso i colori, nel retro del colletto ci sarà la scritta 'AS Roma' con un carattere che richiama proprio quello utilizzato all'interno dell'antico abbonamento.