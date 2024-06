Stadio Roma, accolto in via cautelare il ricorso presentato dal Comitato del No: stop ai rilievi

Nuova grana per quanto riguarda il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Il tribunale civile di Roma, infatti, ha accolto in via cautelare il ricorso presentato dal Comitato contro il nuovo stadio. Come scrive su X il giornalista Alessio Di Francesco «il tribunale civile di Roma con un'ordinanza cautelare impone a Roma Capitale “di cessare la turbativa possessoria…in particolare di astenersi dall’accedere e/o dal far accedere alcuno negli immobili” di via degli Aromi 7 dove dovrebbe sorgere una parte dello Stadio della Roma». La decisione rende dunque impossibile il completamento dei rilievi che la Roma e il Comune devono fare per poter arrivare al progetto definitivo.

