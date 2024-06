Oscar, 487 invitati a far parte dell'Academy: c'è anche Dan Friedkin

Jessica Alba, Lily Gladstone, Greta Lee, Catherine O'Hara, Fiona Shaw e D.B. Sweeney sono tra i 487 artisti invitati a far parte dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Con tutte le accettazioni previste, i membri dell'Ampas saliranno a 10.910, con 9.934 membri aventi diritto di voto per la prossima 97/a edizione degli Oscar nel 2025.

Tra gli invitati figurano anche importanti professionisti e veterani del settore ciinematografico, tra cui Duncan Crabtree-Ireland, negoziatore principale per il contratto Sag-Aftra, Tim League, fondatore di Alamo Drafthouse, Iris Knobloch, presidente del Festival di Cannes, Dan Friedkin, cofondatore di 30West, e Peter Safran, co-responsabile di Dc Studios. Il ramo marketing e pubbliche relazioni è ben rappresentato da figure industriali di lunga data come David Ninh di Netflix, Elaine Patterson di Focus Features, Julien Noble di Universal e Ray Subers di National Research Group.

