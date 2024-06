Occhi pure su Gabriel Sara: a Norwich segna e fa assist

Se Le Fée può essere una delle due nuove mezzali, Gabriel Sara può essere l’altra. Il centrocampista brasiliano del Norwich è infatti seguito da tempo dalla Roma, che sembra pronta ad affondare il colpo proprio in questi giorni qui. Sara, infatti, è di ritorno in Inghilterra proprio in queste ore e dovrebbe iniziare il ritiro la prossima settimana, anche se ha già fatto sapere al suo club che intende alzare il livello delle sue competizioni. Centrocampista di gamba, ha forza fisica, è esplosivo, uno che riesce a recuperare palla ed a ripartire. Un po’ quello che doveva essere Renato Sanches nella scorsa stagione. Insomma, il classico centrocampista da box to box, che lo scorso anno ha messo a segno ben 14 gol, piazzando anche 13 assist. Un bottino ricchissimo, che però non è bastato al Norwich per tornare in Premier, con il club gialloverde che si è fermato alle semifinali dei playoff. […]

(Gasport)