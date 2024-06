Dopo il comunicato della Roma e il saluto al Nizza sul proprio profilo Instagram, Florent Ghisolfi è pronto ora a cominciare la sua avventura come nuovo ds giallorosso. Il francese questa sera è arrivato nella Capitale, mostrandosi sorridente in aeroporto alle foto dei giornalisti ma non rilasciando dichiarazioni.

EXCL - Florent #Ghisolfi è arrivato a Roma! Le prime immagini del nuovo DS ?#ASRoma ?? pic.twitter.com/LLC6rkZJG0 — Radio Romanista (@radio_romanista) June 3, 2024