Florent Ghisolfi saluta il Nizza. Annunciato come nuovo direttore dell'area tecnica della Roma, dopo l'addio di Tiago Pinto, il francese è pronto per insediarsi nella capitale e lavorare a stretto contatto con Daniele De Rossi. Ghisolfi ha pubblicato un video su Instagram per salutare il suo ex club, Nizza, e la città: "Arrivederci bella Nizza. Grazie di tutto".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Florent Ghisolfi (@florentghisolfi)