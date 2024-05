Pjanic: "De Rossi ha le capacità, sa avere lo spogliatoio dalla sua parte. Come finirà Roma-Juventus? Per me 2-2"

DAZN - A pochi minuti dal calcio d'inizio di Roma-Juventus l'ex di turno Miralem Pjanic (attualmente al Sharjah), ha parlato per l'emittente sportiva della squadra giallorossa e del suo ex compagno di squadra Daniele De Rossi, ora tecnico dei capitolini. Queste le sue parole: "Penso che De Rossi ha le capacità perché conosce il calcio, poi il mestiere dell'allenatore è un altra cosa. Sa parlare e sa avere lo spogliatoio dalla sua parte. Ha fatto già la sua esperienza in B e penso che lo abbia aiutato, penso che il gruppo gli stia dietro e questo mi fa sicuramente piacere. Come finirà Roma-Juventus? Per me 2-2".