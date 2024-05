Juventus: club contrariato, ma per ora niente esonero

Si fa sempre più insistente a Torino la voce di un clamoroso divorzio anticipato tra la Juventus e Massimiliano Allegri. All'indomani della vittoria della Coppa Italia e dopo la sfuriata del tecnico all'Olimpico e del burrascoso dopo partita negli spogliatoi con il direttore di Tuttosport, il club bianconero starebbe valutando l'ipotesi di affidare la squadra, per le ultime due partite di campionato, a Paolo Montero, l'ex difensore e attuale tecnico dell'Under 19 della Juventus. Dal club bianconero filtrano comunque voci che il divorzio non sarebbe imminente.

Secondo quanto filtra da ambienti vicini alla Juventus non sarebbe imminente una conclusione anticipata del rapporto tra la società e il tecnico Massimiliano Allegri. Ma la rottura pare ormai inevitabile ed è probabile che l'incontro tra l'allenatore e i vertici societari per discutere del futuro, programmato alla fine della stagione, avvenga molto prima. Quel che è certo è che il club bianconero è contrariato del comportamento tenuto da Allegri, ieri a Roma, sia nei confronti delle istituzioni sportive sia degli organi di informazione e dallo stesso atteggiamento tenuto in campo nei confronti dei dirigenti bianconeri.

