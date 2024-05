Settimana decisiva per la Roma, impegnata nel ritorno contro il Bayer Leverkusen e attesa dal macth da dentro o fuori per la corsa Champions contro l'Atalanta. Proprio per questo la squadra ha deciso di fare gruppo e oggi, dopo l'allenamento, staff e giocatori hanno organizzato una grigliata a Trigoria. Lo ha svelato direttamente Sardar Azmoun con una foto pubblicata su Instagram.