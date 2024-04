Nottingham Forest furioso con Taylor e VAR dopo la sconfitta contro l'Everton: "Chiesto di rendere pubblici gli audio tra gli arbitri"

Continua la furia del Nottingham Forest, sconfitto per 2-0 contro l'Everton nell'ultimo turno di Premier League. Al termine della partita l'account Twitter dei Tricky Trees si è scagliato contro Anthony Taylor (arbitro della partita) e il VAR Stuart Attwell e ha pesantemente criticato l'arbitraggio ("Tre rigori non assegnati, è inaccettabile. Prima della partita abbiamo avvertito la PGMOL che il VAR è un tifoso del Luton..."). Nella giornata odierna il club inglese ha fornito ulteriori aggiornamenti sulla vicenda, svelando di aver richiesto la diffusione pubblica degli audio tra arbitro e VAR: "Il Nottingham Forest ha presentato oggi una richiesta formale al PGMOL per rendere di dominio pubblico le registrazioni audio tra gli arbitri relative alla partita di ieri contro l'Everton al Goodison Park. Il club ha richiesto gli audio di tre errori chiave della partita: il fallo di Ashley Young su Giovanni Reyna (24' minuto), il tocco di mano di Ashley Young (44' minuto) e l'intervento di Ashley Young su Callum Hudson-Odoi (56' minuto). Sosteniamo fermamente che la più ampia comunità calcistica e i tifosi debbanp aver accesso all’audio e alla trascrizione per la massima trasparenza, garantendo che l’integrità del nostro sport sia rispettata".

Nottingham Forest has today submitted a formal request to the PGMOL to release into the public domain the audio recordings between officials during yesterday’s match against Everton at Goodison Park.

The club has requested this be shared for three key match incidents - Ashley…

— Nottingham Forest (@NFFC) April 22, 2024