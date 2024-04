Ko contro l'Everton, il Nottingham Forest contro Taylor e il VAR: "Negati 3 rigori. Attwell è tifoso del Luton"

Polemiche in Premier League. Nella 34esima giornata l'Everton ha battuto per 2-0 il Nottingham Forest grazie alle reti di Gueye e McNeil nella sfida fondamentale in ottica salvezza per entrambe le squadre, ora separate da 4 punti in classifica. Ma le prestazioni dell'arbitro Anthony Taylor (il direttore di gara della scorsa finale di Europa League) e del VAR Stuart Attwell hanno generato le proteste del Nottingham Forest, che reclama tre rigori non assegnati.

E il club inglese ha affidato a Twitter una durissima nota contro l'operato dell'arbitro e, soprattutto, del Var: "Tre decisioni pessime - tre rigori non assegnati - che semplicemente non possiamo accettare. Prima della partita abbiamo avvertito PGMOL (Professional Game Match Officials Limited, ndr) che il VAR è un tifoso del Luton, ma non l'hanno cambiato. La nostra pazienza è stata messa alla prove più volte. NFFC considererà ora le sue opzioni".