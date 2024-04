Nainggolan: "Guendouzi è una p***a. Milinkovic-Savic? Me lo mettevo sempre in tasca" (VIDEO)

CONTROCALCIO - Radja Nainggolan è stato invitato come ospite alla trasmissione Twitch 'Vox To Box' e tra i vari temi trattati si è soffermato sul derby, punzecchiando il centrocampista della Lazio Matteo Guendouzi. Inoltre il Ninja si è lasciato andare a una battuta anche su Sergej Milinkovic-Savic, ex calciatore biancoceleste e attualmente in forza all'Al-Hilal. Ecco le sue parole.

Guendouzi?

"Sa solo correre, è una p***a. Lo dico proprio così. La Lazio ha dato via Milinkovic e lo rimpiazza con lui... Ha resistenza? Quella serve per quelli che fanno atletica. Per me non è da Lazio, non è da grande squadra, al posto suo prenderei Duncan della Fiorentina. Guendouzi non è un giocatore forte, è normale, ve ne dico altri 12 almeno più forti di lui in Serie A. Ditemi quante volte arriva sul fondo e quante volte va al tiro. È un giocatore di rottura, ma non ha tante qualità".

Nainggolan o Milinkovic-Savic?

"Milinkovic-Savic ce l'avevo sempre in tasca quando ci giocavo contro...".