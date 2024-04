Malore Ndicka, Kamara: "Sta bene, siamo tanto amici"

Dopo il malore accusato ieri in campo durante Udinese-Roma, la conseguente sospensione della gara e la corsa in ospedale ad Udine per gli accertamenti, il difensore giallorosso Evan Ndicka ha trascorso una notte tranquilla, ha effettuato nuovi esami ed oggi dovrebbe essere dimesso. Il calciatore dell'Udinese e connazionale di Ndicka, Hassane Kamara, gli è stato vicino in questi momenti e, come riporta il sito del quotidiano sportivo, uscendo dall'ospedale ha rassicurato tutti sulle condizioni del difensore: “Sta bene, sta bene, siamo tanto amici”.

(gazzetta.it)

