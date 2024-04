Graziani: "Il gesto di Mancini non mi è piaciuto, è stato superficiale. La Roma può andare in Champions"

Ciccio Graziani, ex attaccante della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento "Un Campione per Amico" presentato al Tennis Club Parioli e tra i vari temi trattati si è soffermato sull'esultanza di Gianluca Mancini nel derby e non solo. Ecco le sue parole: "Il gesto di Mancini non mi è piaciuto. Credo che lui abbia agito con superficialità. Lo sfottò ci sta, ma quando fai un gesto così devi sapere che c'è un pubblico dall'altra parte che va sempre rispettato. Lui poi ha chiesto scusa e le accettiamo".

La Roma può arrivare in Champions?

"Io sono convinto di sì, la Roma può andare in Champions. Ci sono tutte le potenzialità per lo meno di lottare. Per come stanno andando le cose siamo fiduciosi".

Milan-Roma?

"Non c'è una favorita, anche se in alcuni momenti il Milan per alcune individualità ha qualcosa in più".