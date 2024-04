Edoardo e la nuova chiamata alla radio: il tifoso della Roma malato terminale preferisce per ora rimanere anonimo

Dopo che la sua storia ha spinto anche Daniele De Rossi a fare un appello in conferenza stampa (“Contattaci se vuoi, siamo qui per te”), Edoardo ha nuovamente chiamato la nostra trasmissione questa mattina, in privato, sorpreso ed emozionato dal clamore creato dalla sua telefonata. È stato prima un amico del ragazzo a chiamare in diretta, spiegando come Edo sia un ragazzo strariservato, non pronto a gestire tanto clamore e che è comunque grato per quello che le sue parole hanno suscitato.

[...] È riconoscente per la quantità d’amore che l’ha raggiunto, imbarazzato, però, dalla riconoscibilità arrivata nella sua cerchia privata e lavorativa, all’interno della quale aveva mantenuto il massimo riserbo su quelle che sono le sue condizioni di salute.

È quindi adesso intenzionato a scrivere una lettera per ringraziare personalmente tutti i tifosi giallorossi (e non solo) che si sono mobilitati in massa [...]. Per il momento Edoardo preferisce però restare nell’anonimato, almeno per il momento, non vuole essere compatito ma ringrazia di cuore la Roma, in particolare i Friedkin e Daniele De Rossi per l’invito che gli hanno fatto arrivare pubblicamente, non escludendo, però, di poter anche cambiare idea, dopo aver metabolizzato quanto sta accadendo intorno a lui e alla sua telefonata. [...]. La Roma è stata immediatamente informata della volontà del ragazzo e resta aperta a qualsiasi sua decisione anche futura. Intanto solo una cosa possiamo dire: Edoardo siamo tutti con te. Ti vogliamo bene.

(marione.net)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE