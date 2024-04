VIDEO - De Rossi sul tifoso giallorosso malato terminale: "Ci ha toccato nel profondo. Non riusciamo a rintracciarlo, se avesse voglia di contattarci saremmo felici"

Nel corso della conferenza stampa pre Roma-Milan, Daniele De Rossi ha parlato anche dell'appello del tifoso giallorosso malato teminale che ha annullato l'eutanasia programmata per il 22 maggio, perché, essendo la data della finale di Europa League a Dublino, avrebbe voluto prima vedere vincere la coppa alla Roma. Le parole del tecnico: "Al di là di banalizzare e di dire 'Vinceremo per te', possiamo promettergli l'impegno a lui e agli altri tifosi. Questa cosa ci ha toccato particolarmente, la società sta cercando un modo di rintracciare questo ragazzo per cercare di fare quello che gli possa far piacere. Non riusciamo a rintracciarlo, se avesse voglia di contattarci saremmo felici. Ha coinvolto non solo noi, ma anche i miei ex colleghi come Viviano, che era in lacrime. Noi più di cercarlo non possiamo fare. Rispettiamo la voglia di rimanere dietro le quinte, ma se avesse voglia, siamo qui e lo stiamo cercando.

