Dietro alla battaglia dell’Olimpico il derby tra gli ultrà neri di Roma e Lazio

La macchia “nera” ritorna nel tifo dentro l’Olimpico. Emerge più che mai dai tre arresti sia tra le fila della tifoseria laziale quanto in quella romanista a poche ore dall’ultimo fischio nel derby della capitale. Ma anche dai cori razzisti rivolti a Lukaku e Abraham da parte dei tifosi laziali. La procura sta già indagando anche su questi e ha acquisito alcuni video. [...] Ci sono anche episodi di violenza fine a se stessa, come quella contro un pulmino della Arvaliache accompagna i tifosi romanisti disabili e l’aggressione di un uomo in carrozzina.

(La Repubblica)