Onorato (ass. Sport Roma): "Losi simbolo indiscusso per i giallorossi: gli intitoleremo un luogo della Capitale"

Alessandro Onorato, l'Assessore ai Grandi Eventi, Turismo, Sport e Moda di Roma Capitale, ha annunciato che il comune intitolerà un luogo a Giacomo Losi, bandiera giallorossa scomparsa ieri 4 febbraio. Ecco la nota.

"È stato una grande bandiera della Roma, un simbolo indiscusso per i giallorossi; giocatore appassionato e tenace con il più alto numero di presenze nel club (368) superato poi nei tempi moderni solo da Totti e De Rossi. Non a caso Losi è diventato un punto di riferimento. A Roma con il sindaco Roberto Gualtieri lo ricorderemo intitolandogli un luogo della città come abbiamo già fatto per Nils Liedholm, al fine di contribuire alla creazione di una memoria condivisa dei grandi campioni".

(comune.roma.it)

LEGGI LA NOTA