L'incontro con il suo idolo Paulo Dybala, l'abbraccio con Daniele De Rossi e capitan Pellegrini e i sorrisi con Zalewski, Bove e non solo: nel primo giorno da giocatore della Roma Tommaso Baldanzi, dopo visite mediche e firma sul contratto, fa il suo ingresso al "Fulvio Bernardini" di Trigoria per conoscere i suoi nuovi compagni di squadra ed allenarsi. Ecco il primo giorno in giallorosso del classe 2003 che arriva alla Roma a titolo definitivo dall'Empoli: