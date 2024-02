UFFICIALE: Baldanzi in giallorosso a titolo definitivo. Il giocatore: "Onorato dell’interesse della società e dell'allenatore" (FOTO, VIDEO e COMUNICATO AS ROMA)

Ora è anche ufficiale: Tommaso Baldanzi è un nuovo giocatore della Roma. In attesa dell'ufficialità dei due club, a svelarlo è direttamente il sito della Lega di Serie A: il contratto del trequartista, infatti, è già stato depositato. Il classe 2003 ha svolto questa mattina le visite mediche con la Roma. Arriva nella Capitale a titolo definitivo per 10 milioni di euro più 5 di bonus, con il club toscano che manterrà il 20% sulla futura rivendita.

A seguire arriva anche il comunicato della Roma per annunciare Tommaso Baldanzi a titolo definitivo in giallorosso: come di consueto, il club condivide un video in cui sono contenute anche le immagini dei ragazzi e bambini scomparsi.

? ??????? | Tommaso Baldanzi ???

The club is delighted to confirm the signing of the young Italian playmaker!

We also hope this video can help continue to raise awareness for missing children globally. ?

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/uEzIyzPHo7

— AS Roma English (@ASRomaEN) February 1, 2024