Torino, Cairo: "La squadra è a posto così, non serve fare chissà quali movimenti"

A margine dell'Assemblea della Lega Serie A di oggi (presente per la Roma la CEO Lina Souloukou) ha parlato il presidente del Torino Urbano Cairo, commentando l'attuale situazione della sua squadra soprattutto in chiave mercato (le ultime indiscrezioni parlano di un interesse per il difensore giallorosso Marash Kumbulla). Queste le sue parole: "Non lo so, io penso che il Torino sia a posto così. La squadra c’è tutta, abbiamo resistito a diverse offerte sia per Buongiorno che per altri. La squadra c’è eccome, non serve fare chissà che. Poi con i metodi di Juric servono 2 mesi per entrare nelle dinamiche, a quel punto il campionato sarà finito. Colpi di scena? Non so, vediamo, magari c’è qualcosa di speciale".