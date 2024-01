TIAGO PINTO: "La mia missione a Roma era quasi compiuta. Mi sento stanco e non sono la persona che lavora 15 anni nello stesso posto"

THE ATHLETIC - Tiago Pinto il 3 febbraio lascerà il suo ruolo di General Manager nella Roma, prima dovrà completare la sessione di mercato invernale che si è aperta con l'ingaggio di Huijsen in prestito dalla Juventus. Il General Manager portoghese ha rilasciato un'intervista in cui racconta la sua carriera, la sua esperienza a Roma e le sue sensazioni a poche settimane dall'addio: "Non sono il tipo di persona che cerca di lavorare 15 anni nello stesso posto e di sentirsi a proprio agio".

Poi continua: "Mi piacciono i rischi. Mi piacciono le sfide. Penso che il ciclo sia vicino alla fine. Non sto parlando del ciclo Roma o del ciclo di Friedkin, ma la missione che avevo era quasi compiuta". "Personalmente mi sento stanco", aggiunge correndo il portoghese. "Se sai solo di calcio, non sai niente di calcio", dice citando una vecchia battuta di Mourinho, prima di aggiungere: "Vent’anni fa un direttore sportivo guardava le partite e ingaggiava giocatori. Ora non è più possibile".

Quindi passa a spiegare com'è stato organizzato il lavoro nel settore giovanile: "Volevamo selezionare migliori giocatori del settore giovanile e lavorare su di loro come se fossero giocatori della prima squadra. Avrebbero avuto uno psicologo, un nutrizionista, un addestramento speciale. I ragazzi del dipartimento della comunicazione gli avrebbero fornito anche una formazione mediatica. Il tutto per ridurre il gap tra le giovanili e la prima squadra. Nicola Zalewski ed Edoardo Bove facevano parte di quel gruppo". Sulla rete segnata da Bove in Europa League al Bayer Leverkusen, Tiago Pinto racconta: "Quando ho visto quel gol, per me è stato più o meno la stessa emozione di quando feci firmare Paulo Dybala".

Tiago Pinto riannoda quindi il nastro alla situazione di partenza, quando è arrivato a Roma: "Noi avevamo più di 70 giocatori sotto contratto. La maggior parte di loro non erano giocatori chiave. Non voglio menzionarli tutti, ma tutti ricordano Pastore, N’Zonzi, Santon. Anche altri giocatori come Bianda, Coric e Alessio Riccardi. Molti di questi giocatori che la Roma aveva sotto contratto avevano ingaggi pesanti e non avevano avuto rendimento in campo". Ha dovuto dunque iniziare un lavoro da qui: "Pensavo di non poter semplicemente dare la colpa al passato e dire: 'Tutti questi giocatori non hanno valore. Liberiamocene'. No, dovevo proteggere i beni del club. Quello che cercavamo di fare nella nostra rosa, con prestiti e accordi con altri club, era di trovare le soluzioni migliori per tutti".

