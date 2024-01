Onorato (ass. Sport Roma Capitale): "Le squadre di calcio non possono essere ostaggi di atteggiamenti violenti"

Nel corso dell'evento per il 124esimo anniversario della fondazione della società biancoceleste in Campidoglio, oltre a Lotito ha preso la parola anche Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, per commentare il derby di Coppa Italia e quanto accaduto nel corso della gara: "Le squadre di calcio, sia Lazio che Roma, non possono essere ostaggi di atteggiamenti violenti che vengono condannati anche dalle società, come la stessa Lazio - le sue dichiarazioni raccolte dal sito biancoceleste -. Bisogna intervenire in modo che determinati personaggi non possano mettere in diffcoltà altre persone, che sono poi la maggioranza, che invece vogliono vivere il calcio in maniera sana. Dopo la squalifica di alcuni settori dello stadio continuiamo a domandarci se nel 2024 non si possa individuare un qualcosa che permetta ai tifosi sani di non essere penalizzati".

