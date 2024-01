Lazio, Lotito: "Vittoria nel derby conferma che siamo la prima squadra della Capitale anche dal punto di vista sportivo"

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della cerimonia in corso nella sala della Protomoteca, in Campidoglio, per il 124esimo anniversario della fondazione della società biancoceleste e si è soffermato sulla vittoria nel derby. Ecco le sue parole: "Siamo contenti dopo una partita che conferma che siamo la prima squadra della Capitale non solo a livello anagrafico, ma anche sportivo".