Mourinho, quando De Rossi disse: "Non vorrei essere nei suoi panni..."

"La Roma dovrà essere soddisfatta a fine stagione se non avrà fatto stufare anche questo allenatore, Mourinho è uno dei più forti che ci sono in circolazioni nella storia del calcio", così Daniele De Rossi parlò di José Mourinho nel novembre 2021, a pochi mesi dall'inizio dell'avventura dello Special One a Roma.

Curiosamente, poi, l'ex numero 16 giallorosso aggiunse: "Questa piazza, che ho dentro il cuore, a volte è meglio vederla da fuori perché non vorrei mettermi nei suoi panni. Lo stavano aspettando, è arrivata qualche sconfitta e ora stanno uscendo fuori in tanti…". Ora, invece, pare proprio che dovrà metterli quei panni. In bocca lupo.