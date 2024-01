FOTO - Le prime immagini di Huijsen in giallorosso: indosserà la maglia numero 3

Arrivato ieri in città, da oggi Dean Huijsen è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma: il difensore classe 2005, che rinforzerà il reparto a disposizione di Mourinho privo dell'infortunato Smalling e di Ndicka impegnato in Coppa d'Africa, arriva in prestito dalla Juventus. Firma e scatti con il General Manager Tiago Pinto per l'olandese che indosserà la maglia numero 3. Le prime immagini di Huijsen in giallorosso: