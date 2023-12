Mourinho, parla un suo ex studente: "Lui era diverso. Come accade oggi in molti lo detestavano"

Prima di cominciare ad allenare, Josè Mourinho è stato un insegnante di educazione fisica in Portogallo. A descrivere lo il "professor Mou" è stato un suo ex studente presso la scuola secondaria Zeca Alfonso di Alhos-Vedros, Armenio Anjos, intervistato dal tabloid inglese. Le sue parole: "Mourinho è sempre stato quello di oggi ed è questa la cosa che più apprezzo di lui. Qualsiasi cosa pensi di te te la dice in faccia. A scuola non ero l’unico ad apprezzarlo, ma proprio come accade oggi c’era pure chi lo detestava. Con lui facevamo tutto: basket, calcio, volley… Ho sempre pensato che per fare educazione fisica bastasse correre e calciare un pallone, ma con lui era diverso. Ricordo che ci diceva sempre: ‘Dovete rispettarmi come fate con il vostro insegnante di inglese, di portoghese o di matematica. Dovete imparare da me, non sono qui per perdere tempo…'. Sapeva coinvolgerti e motivarti in un modo incredibile. Durante le pause tra una lezione e l’altra quasi tutti gli insegnanti stavano tra loro, invece José veniva con noi per vedere cosa facevamo e per parlarci.

