Mourinho e la lettera di candidatura per lavorare nel suo staff, il tifoso: "È il mio idolo, sono disposto ad aiutarlo in ogni modo possibile"

SPORTITALIA.COM - Densing Moses Sebastian Bruno, il tifoso che ha lanciato dagli spalti dello Stadio Dall'Ara di Bologna una lettera di candidatura per entrare nello staff di José Mourinho, ha rilasciato un'intervista al sito dell'emittente televisiva e si è soffermato proprio sul gesto compiuto. Ecco le sue dichiarazioni.

Quando hai scritto quella lettera, come pensavi di consegnarla a Mourinho?

"Avevo fatto tre copie per avere più possibilità di fargliela leggere. Allo stadio ero seduto vicino alla panchina della squadra ospite e speravo così di riuscire a darla io stesso a Mourinho, o magari tramite altre persone. Come dicevo, non avendolo poi incrociato ho pensato di fare un ultimo tentativo...".

Perché vuoi lavorare proprio con lui?

"Per vari motivi mi sento legato a lui, è il mio idolo. Il percorso non convenzionale che ha scelto per iniziare la carriera, l'apprendimento che ha avuto negli anni imparando da grandi allenatori, come ha utilizzato tutto questo per formare il proprio stile. La sua risolutezza e determinazione nel provare cose nuove e soprattutto il fatto di essere a difesa della squadra in ogni modo possibile. Il modo in cui padroneggia e canalizza le sue emozioni con pragmatismo è qualcosa che vorrei sperimentare e imparare da lui. Lavorare direttamente con Mourinho mi fornirebbe un’esperienza di tutoraggio unica che potrei custodire per sempre".

Nel caso Mourinho leggesse questa intervista: vuoi dirgli come pensi di poterlo aiutare, come assistente?

"Il mio obiettivo principale è imparare dalla sua enorme esperienza e comprendere l'intricato sistema di strategie che ha creato negli anni. Nonostante io sia un allenatore giovane, sono ansioso di contribuire in modo significativo e desideroso di dedicare il mio tempo alla squadra di José, aiutarlo in ogni modo possibile".

Speri che Mourinho ti risponda o magari che anche solo ti inviti a vedere un allenamento?

"Sarebbe un onore assoluto imparare da lui, indipendentemente dal fatto che si tratti di frequentare un allenamento o di avere l'opportunità di lavorare con lui, anche temporaneamente o permanentemente. Raggiungere questo obiettivo sarebbe un sogno e mi piacerebbe davvero avere la possibilità di assorbire conoscenze e intuizioni da un professionista così stimato nel mondo del calcio".

