FOTO - "José prendimi nel tuo staff": la candidatura arrivata direttamente dagli spalti del 'Dall'Ara'

"José prendimi con te". Non è andata esattamente così ma quasi, al 'Dall'Ara' di Bologna dove la Roma ha perso 2-0 ma uno spettatore non si è fatto sfuggire l'occasione di avere Mourinho a "portata di mano" e lanciargli una lettera di candidatura nell'area tecnica.

Come rivelato dal giornalista di Dazn, Tommaso Turci, infatti nei pressi della panchina del portoghese è arrivata una lettera, in inglese, di un appassionato che ha chiesto "un'occasione" per entrare nello staff del "numero uno per sempre, lo Special One" come si legge nel finale della missiva.