AIA, Pacifici: "Nessun cortocircuito tra arbitri e allenatori, ma non bisogna superare il limite di rispetto reciproco"

Carlo Pacifici, presidente dell'AIA, è intervenuto a margine del Premio Andrea Fortunato e si è soffermato sul rapporto tra arbitri e allenatori, un tema particolarmente caldo in seguito ai procedimenti aperti della Procura Federale nei confronti di José Mourinho e Thiago Motta. Ecco le sue dichiarazioni: "Il rapporto con gli gli allenatori non è complicato, qualche settimana fa ci siamo ritrovati a Lissone per parlare di obiettivi comuni. Non c'è alcun cortocircuito, da parte nostra nessuna non c'è chiusura nei confronti di nessuno, ma solo massima collaborazione. Gli obiettivi si raggiungono se ci si confronta, bisogna fare attenzione però a non superare il limite di rispetto reciproco che fa parte dello sport in generale".