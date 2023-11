Roma-Udinese: espulso Foti per proteste, salterà la sfida con il Sassuolo

Al minuto 86 di Roma-Udinese l'arbitro Massimi ha deciso di espellere Salvatore Foti per proteste. Il vice di José Mourinho infatti si era alzato per lamentarsi con il IV Uomo per alcune decisioni arbitrali e, probabilmente a causa di qualche parola di troppo, il direttore di gara si è avvicinato alla panchina giallorossa e ha estratto il cartellino rosso. Foti salterà quindi Sassuolo-Roma, in programma il 3 dicembre alle ore 18.