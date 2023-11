Mourinho incontra i clienti Sky Extra a Roma: lo Special One firma autografi e scatta foto con i presenti

A partire da questa stagione José Mourinho è diventato il testimonial delle competizioni europee per Sky e nella giornata odierna lo Special One ha partecipato a un evento nella Capitale riservato ai clienti Sky Extra (coloro abbonati da più di 6 anni). I 40 fortunati infatti hanno avuto la possibilità di incontrare l'allenatore della Roma, il quale ha omaggiato i presenti con foto e autografi. "Che posso dire ai clienti Sky? Anche io lo sono! Se non sei un cliente Sky e ami lo sport sei già in difficoltà. C'è una relazione diretta. Se tu ami lo sport devi amare per forza Sky", uno stralcio delle dichiarazioni di Mourinho.

(sport.sky.it)

