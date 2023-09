VIDEO - Mourinho testimonial competizioni Uefa per Sky: "Così non restate con zero titoli. Io li ho collezionati tutti"

Per lanciare le nuove campagne europee Sky Sport ha scelto José Mourinho, il tecnico giallorosso. Su Instagram l'emittente satellitare ha pubblicato il video di lancio del suo nuovo testimonial, ecco l'intervento del tecnico:

"Vi presento i pezzi più pregiati della stagione. La Uefa Europa Conference League, molto contemporanea. La Uefa Europa League, è tornata di gran moda. E per finire, il grande classico. Questa musica (quella della Champions, nda) la conoscono anche i monaci di Tibet. Io le ho collezionate tutte, ora questi capolavori sono tutti per voi. Così non restate con zero titoli"