Lille, Fonseca: "La Roma è sempre nel mio cuore, in quei due anni sono stato veramente felice"

TUTTOMERCATOWEB.COM - Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma e ora alla guida del Lille, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito calcistico durante l'evento TransferRoom Summit di Lisbona, in scena dal 13 al 15 novembre presso il Centro Congressi Estoril. Tra i vari temi trattati il tecnico portoghese è tornato a parlare della sua esperienza in giallorosso e della Roma di José Mourinho.

Che ne pensa della Roma di José Mourinho?

"Da quando sono andato via dalla Roma, non ne ho mai parlato. Ora non la seguo troppo, devo dire la verità, ma è sempre nel mio cuore. Non è giusto fare paragoni, fare valutazioni quando non si è lì. Quello che so è una cosa: Roma mi piace tantissimo, il mio cuore è a Roma e voglio che vinca sempre".

Quale ricordo più bello la lega alla Roma?

"Tante cose. Sono stato veramente felice a Roma. Mi è piaciuto tutto, non solo il calcio, ma anche il paese, la città di Roma, in Italia sono stati due anni bellissimi".

