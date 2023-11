TransferRoom Summit: anche la Roma sarà presente a Lisbona

Le squadre di Serie A Milan, Juventus, Roma e Udinese saranno presenti al TransferRoom Summit di Lisbona, che si terrà dal 13 al 15 novembre presso il Centro Congressi Estoril. Parteciperanno all’evento anche Palermo, Parma, Pisa, Spezia, Triestina, Venezia e Virtus Entella. La prima giornata prevede anche un momento di discussione in esclusiva con Paulo Fonseca, allenatore del Lille, e con Víctor Orta, direttore sportivo del Siviglia.

Entrambi porteranno la propria visione personale circa il processo di ingaggio di un allenatore, della maniera corretta di nominarlo e dei fattori necessari per avere una carriera ai massimi livelli. Più di 400 addetti ai lavori e agenti di club di tutto il mondo si riuniranno per l'apertura, non ufficiale, della Finestra di Mercato, con club d'élite come Manchester City, Liverpool FC, Arsenal FC, Chelsea FC, Manchester United, Borussia Dortmund, Siviglia FC, Olympique Lyonnais, FC Porto, Sporting CP e molti altri, in rappresentanza di oltre 50 nazioni, che si riuniranno per i tre giorni del TransferRoom Summit.

Questo evento servirà da palcoscenico per i club per poter iniziare a intavolare le loro strategie e negoziare gli accordi per l’imminente finestra di mercato di gennaio. I responsabili dei club e gli agenti terranno due giorni di incontri faccia a faccia in Portogallo e un altro giorno online, per prepararsi ad affrontare la sessione di mercato che aprirà il 1 Gennaio. Jonas Ankersen, fondatore e CEO di TransferRoom, ha dichiarato: "Dopo il successo dei Summit in Inghilterra e Brasile all'inizio di quest'anno, siamo entusiasti di portare il nostro Summit in Portogallo, una nazione ricca di cultura e storia calcistica. Il TransferRoom Summit è l'occasione perfetta per i nostri club e agenti per gettare le basi per una finestra invernale di successo. Crediamo che questo evento unico possa svolgere un ruolo importante nella finestra di gennaio, ma anche oltre".