Genoa, Strootman: "Gudmundsson mi ricorda Salah alla Roma. Ogni tanto spariva dal campo"

IL SECOLO XIX - Kevin Strootman, ex calciatore della Roma e ora in forza al Genoa, ha rilasciato un'intervista al quotidiano e tra i vari temi trattati si è soffermato su Albert Gudmundsson, nuovo gioiello del Grifone. Il centrocampista olandese ha accostato l'attaccante islandese a un suo ex compagno di squadra ai tempi della sua permanenza nella Capitale, ovvero Mohamed Salah: "Se crescerà ancora non resterà al Genoa. Dobbiamo essere contenti così, anche se ogni tanto sparisce un po'. Mi è capitato con Salah alla Roma. Aveva sempre 4-5 occasioni a partita e faceva al massimo un gol. Noi dicevamo 'ma perché non fa più gol' e qualcuno ci rispondeva: 'Se avesse fatto più gol sarebbe già a Madrid o a Liverpool'. Alla fine è andato davvero al Liverpool".