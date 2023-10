Stupore per l'inno della Roma, i giornalisti del Servette: "Da pelle d'oca"

Il video che li ritrae emozionati mentre ascoltano l'Olimpico intonare l'inno prima di Roma-Servette ha fatto il giro dei social e il club giallorosso, tramite il sito ufficiale, ha intervistato i due giornalisti svizzeri protagonisti del video: Antoine Vallélian ed Ethan Fasnacht del "Lucarne Grenat". Le loro dichiarazioni:

Antoine ed Ethan, era la vostra prima volta all'Olimpico?

Antoine: "La seconda, per me. Ero già venuto a marzo 2022, quando Tammy Abraham segnò il gol che diede la vittoria alla Roma contro l'Atalanta".

Ethan: "Per me è stata la prima. L'esperienza mi è piaciuta parecchio: è stato davvero fantastico".

Avevate mai sentito prima l'inno della Roma?

Antoine: “Solo due stagioni fa, contro la Dea! Mi aveva già impressionato. Dopo, ho visto alcuni video su YouTube per ricordarmi di quale canzone si trattasse".

Ethan: "Mai, prima dell'altro giorno. Sapevo solo che il Club aveva un inno".

Cosa avete provato quando lo avete sentito cantare da tutto lo Stadio?

Antoine ed Ethan: "In pochi secondi abbiamo avuto la pelle d'oca. È stato pazzesco! Chiaramente, vorremmo rivivere questo momento un'altra volta nella nostra vita".

Conoscete il significato dell'inno della Roma?

Antoine ed Ethan: "Non parliamo italiano, ma secondo noi è una dichiarazione d'amore alla città di Roma".

Cosa pensate dei tifosi romanisti?

Antoine ed Ethan: "Ci hanno impressionato. Lo Stadio era tutto esaurito e l'atmosfera era splendida, anche se il Club non sta ancora ottenendo in campionato i risultati sperati. Ci è piaciuto anche vedere le vecchie maglie di Totti e De Rossi".

A proposito di maglie, avete visto quanti romanisti indossavano il Third kit, il completo nero con il Lupetto presentato pochi giorni prima della gara con il Servette?

Antoine: "È veramente bello. Io amo le maglie nere in generale, ma con il Lupetto e con le strisce adidas colorate di giallo, arancione e rosso, è ancora più affascinante! In ricordo di questa trasferta, ne acquisterà uno".

Ethan: "Una delle maglie più belle che abbia mai visto. A differenza di Antoine (Ethan sorride, ndr), io già l'ho comprato...".

I tifosi del Servette hanno una loro canzone o cantano qualcosa di simile prima di ogni match?

Antoine ed Ethan: "Abbiamo Cé qu’è lainô. È una canzone in dialetto di Ginevra ed è anche l'inno del Cantone di Ginevra. La cantiamo prima di ogni partita del Servette, sia di calcio, sia di hockey".

Secondo voi, quanto conta avere più di 50 mila tifosi che ti sospingono?Antoine ed Ethan: "Deve essere folle! I romanisti ti sostengono sempre, sia che tu vinca, sia che tu perda. Incredibili. Se fossimo dei calciatori della Roma, daremmo il 100% ogni volta, giocando per per i nostri tifosi".

