VIDEO - Roma-Servette: brividi e stupore per i commentatori svizzeri durante "Roma, Roma, Roma"

"Roma, Roma, Roma" è sempre stato uno degli inni calcistici più iconici del calcio mondiale. Gli ultimi a subirne il fascino sono stati i commentatori del Servette, che nei momenti in cui i tifosi giallorossi intonavano il proprio inno sono apparsi stupiti e scossi dall'ambiente e dall'atmosfera presente allo stadio. Addirittura i due cronisti hanno fatto il gesto della pelle d'oca e dei brividi.

The Servette commentators were impressed by the anthem "????, ????, ????". pic.twitter.com/TwgOMyn8Z4

— ?? ???? ???????; (@asromaarchive) October 7, 2023