Gravina: "Caso scommesse? I ragazzi stanno diventando carne da macello, non li abbandoneremo mai"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della conferenza stampa di presentazione del Premio AiCS di cultura sportiva “Beppe Viola” e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sul caso scommesse. Ecco le sue parole: "Ho la sensazione che stiamo giocando sulla pelle di ragazzi molto giovani. Ho il dovere, come padre e come nonno, di difendere la dignità di tanti giovani italiani che in questo momento stanno diventando carne da macello, a livello di comunicazione diffusa e non particolarmente onesta. Dobbiamo tutelare l'integrità morale, accompagnare questi ragazzi in un processo di crescita in cui ciascuno di noi si assume le proprie responsabilità. Le nostre sanzioni infatti prevedono anche l'opportunità di un recupero. Noi questi ragazzi non li abbandoneremo mai".