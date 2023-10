Dal Brasile: Falcao innocente, archiviato il processo per presunte molestie sessuali

Paulo Roberto Falcao è stato dichiarato innocente. Come rivelato dal sito brasiliano, la Corte di Giustizia di San Paolo ha archiviato il processo per presunte molestie sessuali, che lo portò anche a dimettersi da coordinatore sportivo del Santos. Secondo il giudice Leonardo de Mello Gonçalves infatti non vi sarebbe alcuna prova. L'ex calciatore della Roma era stato denunciato ad agosto dalla receptionist dell'hotel in cui viveva poiché, secondo il racconto della donna, le avrebbe toccato le parti intime in due occasioni. "Non tutti i contatti fisici possono essere interpretati come un atto libidinoso", ha affermato il giudice.

