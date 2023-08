Falcao accusato di molestie, lascia il Santos: "Tutto falso"

Paulo Roberto Falcao è stato accusato di molestie sessuali da una dipendente dell'hotel in cui vive in Brasile. La donna, che svolge la mansione di receptionist, lo ha denunciato il 4 agosto poiché due giorni prima avrebbe toccato il braccio della donna con le sue parti intime. La molestia si sarebbe ripetuta anche una seconda volta e ai fatti avrebbe assistito anche un testimone, identificato come suo collega. La polizia, nelle prossime ore, richiederà le immagini delle telecamere di video sorveglianza per verificare la veridicità della denuncia. Falcao è stato costretto a presentare le dimissioni dal ruolo di coordinatore sportivo del Santos sia per questo motivo sia a causa dei pessimi risultati ottenuti.

(Il Messaggero)