VIDEO - Pinto: "Non mi conviene dire quando ho capito che Lukaku era possibile..."

Il grande colpo del mercato giallorosso, Romelu Lukaku, è arrivato negli ultimi giorni della sessione e in conferenza stampa, oggi a Trigoria, ne ha parlato anche Tiago Pinto. "Quando ho capito che l'operazione era possibile? Non mi conviene dirlo. Ho tanti difetti ma non sono bugiardo. Non posso dire tre mesi fa, non si poteva prendere a giugno e luglio. Ho un buon rapporto con le persone che lo seguono, c'è pure un altro giocatore, un giovane interessante. Conoscevo la sua situazione. Il mio lavoro è anche questo. Ci sono situazioni impossibili il 1° luglio, devi monitorare e non parlare con nessuno per non creare aspettative, poi se ci sono i momenti giusti sfruttare l'opportunità - ha raccontato il Gm portoghese -. L'intervento dell'allenatore è stato importante per il loro rapporto, come con tutti, ma in questo caso più importante. Poi avete visto il coinvolgimento personale dei proprietari, hanno semplificato il mio lavoro e hanno sbloccato le cose che dovevano sbloccare. Non mi va di dire il momento esatto ma per tutti questi giocatori come Lukaku e Dybala, come altri che avevo in testa e non sono riuscito a prendere, il segreto è sempre quello di monitorare la situazione, devi aspettare il momento giusto e devi essere veloce. Abbiamo impiegato 4-5 giorni per Lukaku, per Dybala 5 giorni, perché se parli troppo perdi l'opportunità".