VIDEO - Pinto: "Arbitri? Nessuna critica, ma non capisco nulla. Ci aspettiamo sempre giustizia"

Tema arbitri: durante la conferenza stampa successiva alla fine del calciomercato estivo, il General Manager giallorosso Tiago Pinto ha affrontato anche la questione arbitri. "Tutti i miei amici rideranno in Portogallo per la mia risposta, il mio storico con gli arbitri non è positivo. Siamo alla terza giornata del campionato, non voglio fare guerre né polemiche. Dobbiamo sentire quello che dicono gli arbitri - consigli e tutto - ma loro devono sentirci. Io, personalmente, ho un po' smesso, non capisco nulla. Non so rispondere bene alla domanda. Ho pensato di essere uno che guardava tanto calcio e capiva le cose. Oggi non capisco nulla e faccio fatica a rispondere. Non riesco a capire la differenza tra Zaniolo a Napoli e Rui Patricio contro il Milan. Non è una critica a nessuno - le sue parole -. Quello che sento oggi è che c'è calcio giocato e calcio del Var, oggi sembra che il potere decisionale dentro il campo sia minore. Più che le polemiche e le interviste, penso che le persone responsabili devono sentire quello che dicono allenatori e giocatori, magari i dirigenti non sono così importanti. Su alcune cose mi sento in difficoltà a dire la mia opinione. Quando non capisci l'uniformità dei criteri e adesso il tema del tempo, non solo in Italia ma anche in altri posti. È un tema complicato. Dagli arbitri ci aspettiamo sempre giustizia. Sappiamo che quando le partite sono calde e noi vogliamo vincere, quando sentiamo ingiustizie, abbiamo atteggiamenti che alle persone non piacciono. Sono ancora giovane, ma faccio fatica a capire la strada che il calcio segue".