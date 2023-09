VIDEO - Mourinho: "Non sono nessuno per dire a Totti 'ti voglio qua', con lui parlo di banalità"

Tema Francesco Totti, dopo le dichiarazioni dell'ex capitano della Roma arrivate in settimana su un eventuale suo ritorno in società: José Mourinho ne ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Empoli. "Io sono l'allenatore, non sono nessuno per parlare con un mito del romanismo come lui e chiedergli di tornare. Non posso dire 'Ti voglio qua, ti offro...'. Io con lui parlo di banalità, 'Come stai? I figli?'. Parliamo di questo - le dichiarazioni del tecnico giallorosso -. La mia vita sociale a Roma è praticamente inesistente, ma dai pochi contatti che ho Totti è nella Roma, non è mai uscito da qua e non lo farà mai. Tutti i tifosi mi dimostrano l'affetto per lui, per me Francesco è qua. Ma 'Mourinho ha fatto, Mourinho ha chiesto...' non è vero, non ho fatto niente".