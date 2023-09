Italian Padel Awards, Totti: "Mourinho mi vuole? Credo di sì. Penso che il prossimo anno già sarò alla Roma..." (VIDEO)

Al Foro Italico va in scena la seconda edizione degli Italian Padel Awards e tra i vari protagonisti ci sono anche Francesco Totti, Luca Toni e Vincent Candela, accolti con grandissimo entusiasmo dagli spettatori. Anche l'ex capitano della Roma ha rilasciato delle dichiarazioni: "La coppia Dybala-Lukaku? Ancora non li abbiamo visti insieme, non hanno mai giocato insieme. Ma ci aspettiamo grandi cose. Champions? Deve arrivarci, come è partita un po' meno ma il campionato è lungo", le parole riportate dal video del giornalista di calciomercato.it Francesco Iucca.

Lukaku ha fatto due gol col Belgio...

"Il Belgio è una cosa, Roma un'altra. Roma è Roma, punto".

È vero che Mourinho ti vuole alla Roma?

"Penso di sì, così ha detto no? O avete scritto una str*****a".

Pronto ad accettare l'invito di Mourinho?

"Ha detto una cosa, aspettiamo e vediamo".

La Nazionale di Spalletti?

"Alti e bassi. Prima partita così e così, seconda abbastanza bene".

Frattesi sarà un rimpianto per la Roma?

"Ma era venti anni fa... È un buon giocatore, sono contento per lui".

Totti, poi, è stato premiato dal direttore del "Corriere dello Sport" Ivan Zazzaroni e ha rilasciato altre dichiarazioni: "Il prossimo anno penso che già sarò alla Roma...", rispondendo alla domanda se sia disposto a tornare in giallorosso.