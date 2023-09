Roma-Empoli: 50esima presenza in giallorosso per Bove

Roma-Empoli rappresenta un grande traguardo per Edoardo Bove. Entrato all'intervallo al posto di Renato Sanches, il classe 2002 ha totalizzato la 50esima presenza in maglia giallorossa: 37 partite in Serie A, 10 in Europa League, 2 in Europa League e 1 in Coppa Italia. Il giovane centrocampista ha messo a referto anche tre reti.