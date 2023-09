Roc Nation Sports si separa da Romelu Lukaku: la nota agenzia sportiva, fondata da Jay-Z, conclude la collaborazione con l'attaccante giallorosso dopo la turbolenta estate che ha visto protagonista il belga tra Inter, Juventus e Roma. Secondo quanto scrivono in Inghilterra, l'agenzia non ha commentato la vicenda ma il nome di Lukaku non compare più tra quelli dei calciatori rappresentati.

(The Telegraph)