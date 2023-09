Italia, Zaniolo: "Vengo etichettato come uno che non porta rispetto, ma in tutti i club in cui ho giocato mi sono sempre messo a disposizione della squadra" (VIDEO)

Al termine di Italia-Ucraina, match valido per la sesta giornata delle qualificazioni a EURO2024 e terminato con il punteggio di 2-1 per gli Azzurri, Nicolò Zaniolo si è sfogato in zona mista e ha commentato le critiche riguardanti il suo atteggiamento. Ecco le sue dichiarazioni.

Grande prestazione e leadership, può essere un nuovo punto di partenza la gara di questa sera?

"Non penso di essermi mai fermato. Faccio sempre ciò che il mister mi chiede, mi metto sempre a disposizione. Tante volte sono stato etichettato da voi come una persona che non porta rispetto e fuori le righe, ma non è assolutamente così. Io mi metto sempre a massimo disposizione della squadra e l'ho fatto in tutti i club in cui ho giocato. Sono felice per questa sera, del resto non voglio parlare".